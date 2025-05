Gizzeria, revocata la concessione demaniale marittima alla società Coolbay

la decisione

GIZZERIA «La correttezza dell’amministrazione comunale di Gizzeria e la legittimità dei provvedimenti adottati dall’Ufficio Tecnico sono stati riconosciuti in sede giudiziale anche dinanzi al Consiglio di Stato. Sono state infatti nuovamente accertate le perpetrate attività abusive poste in essere dalla Società in materia amministrativa e soprattutto ambientale». E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale di Gizzeria. «Infatti – prosegue la nota dell’amministrazione comunale di Gizzeria – il Consiglio di Stato in sede cautelare nella seduta del 6 maggio scorso con ordinanza n. 1622/2025 ha rigettato la richiesta di sospensiva proposta dai legali della Società avverso la sentenza del Tar Calabria – Catanzaro n. 272/2025, riaffermando la sostanziale legittimità del provvedimento adottato dall’UTC del Comune di Gizzeria di revoca delle concessioni demaniali marittime della Coolbay. La Società, infatti, incurante dei vincoli naturalistici tassativamente imposti a tutela della riserva naturalistica Laghi La Vota, sito di importanza comunitaria, li ha reiteratamente violati organizzando con sistematicità eventi musicali in periodi dell’anno nei quali è tassativamente vietata qualsiasi attività proprio a tutela della fauna selvatica e migratoria che nella zona nidifica e, per di più, consapevole che la concessione riguardava solo il periodo che va da maggio a settembre. In particolare emblematico l’evento che la Società ha allestito il 25 aprile dello scorso anno, allorquando la Guardia di Finanza, intervenuta poiché attirata dalla mole spropositata di persone presenti nel sito, accertava, anche con l’ausilio di droni, la presenza di oltre 2000 spettatori a un evento musicale che la Società Coolbay si era finanche adoperata a pubblicizzare sui propri canali social, così come era già intervenuta sempre in periodi di divieto assoluto anche negli anni precedenti. L’Amministrazione, a dispetto degli interessi economici, si è prefissa con forza – conclude la nota – l’obiettivo di tutelare fermamente e al contempo valorizzare il proprio territorio ed in particolar modo un’oasi di rara bellezza, che l’Agenzia del Demanio ha affidato al Comune, attingendo anche a finanziamenti comunitari per la realizzazione di percorsi e sentieri naturalistici all’interno della riserva al fine di offrire non solo alla cittadinanza ma anche ai turisti, che sempre più hanno a cuore la tutela dell’ambiente, la possibilità di godere di una natura incontaminata e allo stesso tempo favorire un nuovo tipo di turismo sostenibile idoneo a creare un consistente indotto economico».

