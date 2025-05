Ospedale di Vibo, donna perde il bambino che portava in grembo: indagano i Carabinieri

il dramma

VIBO VALENTIA Un’altra tragedia all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Una donna incinta, originaria del Mali e ricoverata al nosocomio vibonese da lunedì, ha perso il bambino che portava in grembo da sette mesi. La donna non è in pericolo di vita, ma sul fatto indagano i Carabinieri di Vibo, dai quali si è recapitato il padre insieme ad un’associazione per presentare denuncia. La tragedia arriva a pochi giorni da quella di Martina Piserà, la 32enne morta a causa di un arresto cardiaco poco dopo la morte del figlio. Sul suo caso si attendono gli esiti degli esami autoptici e l’Asp ha nominato una commissione ispettiva per capire quanto successo. Adesso un nuovo caso sul quale la Procura cercherà di vederci chiaro in breve tempo e senza suscitare allarmismi.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato