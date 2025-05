“Protagonisti sempre”: bandi accessibili per tutti con il progetto di Fish Calabria

l’iniziativa

LAMEZIA TERME Il progetto “Protagonisti sempre” – ideato e promosso da Fish Calabria, Associazione Prader Willi, Associazione Il Girasole e Associazione La Spiga – dal 5 maggio ha iniziato la diffusione dei bandi e delle manifestazioni d’interesse regionali e territoriali della Calabria. Per i prossimi nove mesi gli enti promotori pubblicheranno sull’apposito portale le informazioni e la documentazione necessaria per partecipare alle manifestazioni sulla disabilità. Il progetto rientra nei programmi di rilevanza locale promossi da Associazioni di Volontariato, Aps e Organizzazioni del Terzo Settore ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, codice del terzo settore fondi adp 2022 -2024. Attraverso questo nuovo strumento di informazione e formazione Fish Calabria, in qualità di ente capofila, e le associazioni partner puntano a facilitare l’utilizzo di tutte le risorse disponibili nei comuni e in tutto il territorio regionale, favorire la riduzione dei divari generati da una mancata o debole comunicazione dei diritti delle persone con disabilità e agevolare il consequenziale aumento della qualità della vita dei beneficiari con disabilità che ricevono risposte concrete ai loro bisogni. Se è vero che sapere è potere, grazie al progetto Protagonisti sempre, le informazioni riguardanti bandi e normative saranno alla portata di tutti: sarà infatti sufficiente cliccare sull’apposita sezione del portale per avere le notizie di cui ciascun utente avrà bisogno. Le schede informative sono raggiungibili sul portale https://www.fishcalabria.org/protagonistisempre/ . Gli operatori del progetto sono già attivi quotidianamente al fine di monitorare le pubblicazioni degli enti locali ed elaborare le relative schede. L’obiettivo è quello di garantire a tutti il diritto all’informazione e alla formazione che è necessario per vivere in salute e in pieno benessere.

