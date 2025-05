Calderone: «Bonus giovani e donne grande opportunità per l’Italia»

La misura

ROMA «Da oggi è possibile richiedere i bonus per le assunzioni di giovani e donne. Un esonero contributivo totale che guarda a incentivare l’occupazione stabile di under 35 e di donne che non hanno avuto rapporti di lavoro retribuiti negli ultimi 2 anni, oppure sono occupate in quei settori ad alta disparità tra i generi». Lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a proposito del bonus donne e giovani, definito una «grande opportunità per l’Italia». Il bonus prevede un esonero totale dei contributi previdenziali per chi assume questi soggetti con un contratto a tempo indeterminato. «Tagli al costo del lavoro per chi assume – sottolinea – dote per chi può essere assunto. Bonus che valgono dai 500 ai 650 euro al mese, per due anni». «Particolare attenzione – aggiunge – abbiamo riservato alla spesa dei fondi europei del Programma giovani, donne, lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, riunite nella Zona Economica Speciale, Zes. In Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e nelle due isole, Sicilia e Sardegna, le condizioni previste sono ancora più favorevoli. È una grande opportunità per imprese e lavoratori, una grande opportunità per l’Italia», conclude la ministra.

