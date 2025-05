Nel Crotonese sequestrati un reperto archeologico e quattro tartarughe protette

LA SCOPERTA

CROTONE I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, unitamente allo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, al Nucleo Carabinieri Parco di Cotronei, al Nucleo Cinofili di Vibo Valentia e altri reparti della Compagnia di Crotone, nell’ambito di servizi per la repressione e contrasto di reati, hanno eseguito una serie di perquisizioni e controlli nel territorio, trovando e sequestrando 4 tartarughe Testudo Hermanni, una specie protetta e a rischio di estinzione, illegalmente detenute.

Inoltre, è stato trovato un antico pugnale in pietra lavica, classificato come bene archeologico e dunque illecitamente custodito. Nel corso dell’operazione sono stati anche ritrovati 5 grammi di marijuana, occultati in un muretto di un’abitazione. Due le persone denunciate in stato di libertà.

