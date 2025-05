Spari all’interno di una falegnameria, due morti

dal nazionale

Colpi d’arma da fuoco in una falegnameria in via della Stazione di Ottavia, alla periferia di Roma. Due uomini sono morti. Uno colpito da quattro colpi di pistola, 2 in testa e 2 alla schiena. A trovare i cadaveri il proprietario del locale. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile e i colleghi della polizia scientifica. E’ un omicidio-suicidio quello di Ottavia, alla periferia di Roma. Un uomo italiano sarebbe entrato nella falegnameria e, dopo un diverbio, avrebbe fatto fuoco contro l’altro uomo, anche lui italiano uccidendolo. Poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma ritrovata e sequestrata dai poliziotti della Squadra Mobile. Indagini in corso.

