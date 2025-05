Ust Cisl Cosenza, Sapia: «SS106 e Bandiere Blu, due segnali forti per il territorio»

i traguardi

COSENZA «Per il territorio provinciale di Cosenza, l’approvazione del finanziamento per la nuova SS106 e il conferimento di nuove Bandiere Blu – sostiene il Segretario generale della UST CISL di Cosenza Michele Sapia – rappresentano due positive notizie che fanno intravedere un nuovo orizzonte». «Sull’approvazione del finanziamento da parte del Comitato CIPESS pari a circa 1,12 miliardi di euro per la realizzazione dei lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Corigliano-Rossano della strada statale 106 Jonica rappresenta un punto di svolta atteso da decenni e un risultato concreto di un impegno condiviso. Il confronto, la determinazione delle forze sociali, delle istituzioni e società civile hanno portato a questo traguardo fondamentale. Ma è doveroso far emergere che questi importanti investimenti finanziari si traducono in opere, infrastrutture e servizi, tramite l’attività lavorativa svolta dal personale dipendente dell’Anas e dai lavoratori dell’edilizia che rappresentano il braccio operativo. Per queste ragioni sarà centrale riunire sinergie per una maggiore centralità del lavoro ben retribuito, formato e sicuro. Con l’apertura dei cantieri si misurerà la capacità del territorio di valorizzare questa opportunità attraverso occupazione stabile, lavoro di qualità, sicurezza e legalità. In questo contesto, la CISL di Cosenza – prosegue Sapia – sarà impegnata in un’attività costante di monitoraggio delle dinamiche occupazionali e delle condizioni di impiego nei cantieri, con l’obiettivo di garantire che ogni opportunità lavorativa sia accompagnata da una giusta retribuzione, adeguata formazione e pieno rispetto delle normative sulla sicurezza». Accanto a questa grande conquista infrastrutturale, arriva un altro importante riconoscimento per la provincia di Cosenza: il conferimento della Bandiera Blu 2025, con due nuove località premiate, Cariati e Corigliano-Rossano, per un totale di 11 bandiere blu nella sola provincia di Cosenza, che si aggiungono alla rete delle località virtuose sul piano ambientale, della gestione del territorio e della qualità dei servizi turistici. «Un traguardo significativo – commenta il Segretario Sapia – che dimostra come sia importante favorire ulteriori percorsi per una maggiore sostenibilità ambientale e qualità turistica finalizzata a creare nuova occupazione stagionale, dignitosa e regolata. Serviranno incentivi e investimenti, maggiore interazione tra pubblico e privato per prolungare la stagione turistica, diversificando l’offerta e sviluppando il turismo esperienziale ma sarà basilare garantire servizi essenziali e innovativi in un territorio con un importante e vasto patrimonio naturalistico e ambientale». «Questi primi segnali positivi, devono necessariamente stimolare nuovi percorsi per ulteriori obiettivi a favore di ulteriori opportunità occupazionali, buona viabilità e qualità dei servizi che necessitano di maggiore consapevolezza, sinergia istituzionale e partecipazione sociale. Inoltre – sostiene Sapia – in questa realtà provinciale siamo convinti che la “Legge Sbarra”, approvata nei giorni scorsi in Senato, potrà rappresentare un solido riferimento per rafforzare la cultura della contrattazione e corresponsabilità nei processi di sviluppo territoriale e qualità dei servizi».