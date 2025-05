Eurovision, trionfa l’Austria. Lucio Corsi quinto

il festival europeo della musica

ROMA Con “Wasted Love” di JJ, l’Austria ha vinto l’Eurovision Song Contest 2025. Il 23enne cantante di origine filippina ha ricevuto 258 punti dalle giurie nazionali e 176 dai telespettatori per un totale di 436. Per l’Austria a Basilea è arrivato il terzo trionfo nella kermesse canora, undici anni dopo la vittoria di Conchita Wurtz. Al secondo posto, in una votazione rimasta incerta fino all’ultimo, si è piazzata l’israeliana Yuval Raphael con “New day will rise” con 357 punti, quinta l’Italia con Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”. La Svezia, grande favorita con “Bara Bada Bastu” del trio Kaj, ha chiuso al quarto posto, alle spalle dell’Estonia.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato