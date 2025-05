Il “ritorno” di Gianluca Callipo all’Anci. «Momento di rinascita»

l’intervento

LAMEZIA TERME «Ogni ritorno ha la sua storia. Dopo sei anni, torno all’assemblea Anci, invitato a salire sul palco dal presidente uscente. Mi sono ritrovato lì con occhi nuovi ma con lo stesso affetto che si prova verso una famiglia anche se non ci si vede da un po’. Essere di nuovo su un palco, quello dell’Assemblea Nazionale Anci Giovani, dopo anni di silenzio e assenza, è stato per me più di un gesto simbolico: è stato un momento di rinascita e ringrazio con affetto chi ha voluto che si realizzasse questo piccolo ma significativo momento, carico per me di grande valore». Lo scrive su facebook Gianluca Callipo, già sindaco di Pizzo e già presidente dell’Anci Calabria. «Condividere quel momento insieme al presidente uscente e al nuovo presidente Anci giovani, a cui auguro buon lavoro, ha rappresentato – prosegue Callipo – un ponte tra passato, presente e futuro. È stato emozionante e potente. In quel momento, ho sentito tutto il peso della mia storia, ma anche la leggerezza di chi ha attraversato la tempesta ed è ancora in piedi. La mia storia qui è quella di un giovane sindaco di Pizzo, eletto con entusiasmo dalla sua comunità, e di un presidente nazionale di AnciGiovani, eletto all’unanimità. Ma è anche la storia di chi ha affrontato prove durissime, come l’inchiesta “Rinascita Scott”, dalla quale sono stato assolto, ormai in via definitiva in seguito alla rinuncia da parte della DDA di Catanzaro di fare appello. Oggi, quel palco non è solo un ricordo del passato, ma un simbolo di fiducia ritrovata, di coraggio e speranza. È la dimostrazione – conclude Callipo – che, nonostante le cadute, è possibile rialzarsi ed anche sentirsi più forti di prima. Ringrazio di cuore chi ha creduto in me, chi mi ha sostenuto nei momenti difficili, e chi continua a lottare per una politica fatta di passione, trasparenza e servizio. Ritorno con rispetto per il mio percorso, con gratitudine verso chi non ha mai smesso di credere in me, e con fiducia verso ciò che verrà».

