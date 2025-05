Internazionali di Roma, Sinner si arrende in finale ad Alcaraz

la finalissima



ROMA E’ Carlos Alcaraz il Re di Roma. Lo spagnolo ha battuto in finale Jannik Sinner e ha suo il singolare maschile degli Internazionali d’Italia di tennis, andati in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma. Il numero 1 del mondo si è dovuto inchinare di fronte all’iberico con il punteggio di 7-6 (5) 6-1, in un’ora e 42 minuti di gioco. E’ il settimo titolo Masters 1000 della carriera per Alcaraz, che oggi ha eguagliato proprio Sinner per titoli complessivi in bacheca, ovvero 19. L’altoatesino conserva comunque il primato nella classifica Atp e può consolarsi per un buon ritorno al tennis giocato, dopo il patteggiamento con la Wada per il “caso Clostebol”. Alcaraz invece, col successo odierno, ha superato Alexander Zverev e si è portato in seconda posizione nel ranking internazionale.

Il tennista italiano: «Speciale giocare qui»

«Faccio i complimenti ad Alcaraz e al suo team. Sei sicuramente il più forte sulla terra rossa. Sono stati tre mesi lunghi. È stato già un grande risultato giocare qua: siamo orgogliosi di questo trofeo, anche se ne volevamo vincerne un altro». Queste le parole di Jannik Sinner, dopo la sconfitta nella finale degli Internazionali d’Italia contro Carlos Alcaraz. «Ringrazio il pubblico per tutta l’energia che mi ha dato per tutta la settimana. Oggi era un bel test per me ed è stato speciale giocare qui. Ci vediamo l’anno prossimo», ha aggiunto l’azzurro.

Foto Internazionali Italia

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato