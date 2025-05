La Reggina batte la Scafatese ai supplementari e sogna la Serie C

gioia amaranto

REGGIO CALABRIA È servita una battaglia lunga 120 minuti – più recupero, nervi tesi e un’espulsione per parte – per decretare la vincitrice della finale playoff del girone I di Serie D. In un “Granillo” infuocato (più di 4.500 spettatori), la Reggina di Trocini ha avuto la meglio sulla Scafatese al termine di una gara tiratissima, combattuta dal primo all’ultimo istante, e decisa solo nel secondo tempo supplementare da un gol di Renelus in contropiede. Un successo che non garantisce ancora la promozione, ma tiene vivo il sogno amaranto di un ritorno tra i professionisti attraverso il ripescaggio.

Partita molto tesa e dura sin dalle battute iniziali. All’8 la prima occasione da gol è amaranto con Ragusa che dalla destra pesca Barillà, la conclusione del capitano termina di poco a lato. Al 16’ occasionissima per la Reggina: Giuliadori calcia al volo da buona posizione dopo una ribattuta della difesa ospite, ma Becchi para. Al 25’ ancora la squadra amaranto vicina al vantaggio con un’azione di ripartenza del duo Barranco-Ragusa con quest’ultimo che mette a centro area una palla d’oro su cui nessuno riesce a intervenire. Al 29’ ancora palla gol per la Reggina con Grillo che di testa manda di poco fuori. Risponde la Scafatese: cross di Vacca per Gagliardi tutto solo in area, colpo di testa che Lagonigro blocca senza problemi. Al 39’ ancora Giuliadori al volo spedisce la sfera di poco a lato. Il primo tempo si chiude qui.

Grande agonismo in campo anche a inizio ripresa. Al 56’ l’arbitro annulla un gol alla Reggina per fuorigioco di Barranco. Al 60’ protesta la Reggina per un fallo presunto in area di Santarpia su Ragusa, l’arbitro non interviene e ammonisce il calciatore amaranto per proteste. Un minuto dopo ancora un gol annullato alla Reggina, di nuovo per un fuorigioco di Barranco. Al 66’ il solito Barranco sfiora il vantaggio con un tiro a botta sicura da dentro l’area di rigore, la Scafatese si salva. La Reggina spinge tanto ma al 72’ è la Scafatese a far paura, ci pensa Lagonigro a respingere un tiro a botta sicura di Molinaro da pochi passi. All’83’ Scafatese nuovamente vicina all’1-0 con un colpo di testa del solito Molinaro che termina alto. Nel finale la gara si innervosisce. Nel quinto minuto di recupero scoppia una rissa in campo e viene espulso Aliperta della Scafatese. Dopo cinque di recupero si va ai supplementari.

Al 10’ Porcino con un tiro dal limite non si allontana di molto dalla porta. Al 12’ Molinaro manca ancora una ottima opportunità per portare i suoi in vantaggio con un colpo di testa che termina a lato di un soffio. Al 15’ è la Reggina a mancare l’1-0 con Renelus: il suo tiro è respinto da Becchi. Al 19’ ristabilita la parità numerica per l’espulsione di Ndoye. Nonostante la stanchezza delle due squadre, la gara resta emozionante ed equilibrata. Al 27’ Reggina in vantaggio: azione di contropiede con Barranco che serve Renelus il quale fa esplodere il “Granillo”. Gara chiusa? Guai a dirlo. Al 29’ Molinaro fa tremare gli amaranto: il suo tiro al volo esce d’un soffio. Ma è l’ultima azione di una finale bellissima. Vince la Reggina.

Il tabellino

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, (92’ Vesprini) Capomaggio, Girasole, Cham (76’ Ndoye); Barillà (78’ Urso), Laaribi, Porcino; Grillo (67’ De Felice), Barranco, Ragusa (89’ Renelus). A disp.: Martinez, Adejo, Curiale, Forciniti. All. Trocini

SCAFATESE (3-5-2): Becchi; Di Paola, Altobello, Magri; Cham, Potenza (105’ Colley), Vacca (63’ Aliperta), Esposito, Santarpia (85’ Palmieri); Gagliardi (63’ Neglia), Foggia (68’ Molinaro). A disp.: Antignani, Maiorano, Chiarello, Markic. All. Atzori

ARBITRO: Colelli di Ostia Lido.

MARCATORI: 117′ Renelus

NOTE: spettatori 4.519 di cui 218 ospiti. Al 96’ espulso Aliperta per fallo di reazione, 96’ espulsi Ginobili e Scermino per protesta, 109′ espulso Ndoye per gioco pericoloso. Ammoniti: Ragusa, Di Paola, De Felice, Girasole, Altobello, Barranco. Recupero: 0’pt, 5’st, 2’pts, 3’sts.

