Per il Papa imposizione del Pallio e consegna dell’Anello del Pescatore

il rito petrino

CITTA’ DEL VATICANO Lungo applauso della piazza dopo i riti specifici dell’inizio del Pontificato di Papa Leone XIV, ossia l’imposizione del Pallio e la consegna dell’Anello del Pescatore. Il Pontefice, visibilmente commosso, si è battuto con le mani il petto in segno di ringraziamento. Durante la consegna dell’Anello, Prevost ha guardato l’anulare, commosso. Il Pallio, manufatto con lana di pecora, rappresenta il Buon Pastore che porta sulle sue spalle il Suo Gregge e lo ama e lo guida. L’anello del Pescatore è da sempre l’anello indossato dal Romano Pontefice raffigura l’Apostolo Pietro e all’interno vi è inciso il nome del papà in latino. In questo caso LEO PP. XIV. Al momento dell’anello del Pescatore indossatogli dal cardinale Luis Antonio Tagle si e profondamente commosso in lacrime continuando sono al momento in cui non ha seduto la Sede Presidenziale. È la seconda volta che Papa Leone in sette giorni non si vergogna di farci vedere la sua umanità, anche nella commozione, come quando avvenne il giorno dell’elezione. È uno stile quello del Papa che assomiglia sempre più a quello di San Giovanni Paolo II equilibrato, Tenace, forte, Uomo di grande spiritualità, fedele alla dottrina. Nell’omelia odierna lo ha citato così come Papa Leone XIII. Chiarificando definitamente la scelta del nome, in onore del suo predecessore il quale con la sua enciclica Sociale “Rerum Novarum” ha indicato alla Chiesa che proclamare il vangelo non è solo fare catechismo, nel chiuso delle chiese ma, il Vangelo è anche interessarsi a temi sociali quali la pace, l’economia, l’ambiente, la politica.

