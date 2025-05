Ponte sullo Stretto, il Mit: «Piano rafforzato per evitare infiltrazioni mafiose»

LOTTA ALLE COSCHE

ROMA «Il Ponte sullo Stretto non sarà solo un modello di ingegneria e coraggio, ma anche di efficiente e scrupolosa lotta alle mafie». E’ l’obiettivo che Matteo Salvini ribadirà domani al Mit, in un incontro organizzato con tutte le realtà istituzionali che avranno un ruolo, a vario titolo, nella costruzione dell’opera e con particolare riferimento al Ministero dell’Interno e alle sue articolazioni. «Un modello di straordinaria efficacia contro le infiltrazioni criminali è già stato messo in campo per le Olimpiadi Milano Cortina: per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia si seguirà lo stesso piano con misure aggiornate e rafforzate e che entreranno in funzione già nella prima fase dell’opera, ovvero durante gli espropri, già monitorati dalle competenti prefetture». Lo fa sapere il Mit in una nota.

Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato