Chiede il pizzo a un ambulante, arrestato a Crotone

CROTONE Il racket tra gli stand. La polizia ha tratto in arresto un uomo colto in flagranza di reato mentre estorceva denaro ad un ambulante durante lo svolgimento della tradizionale fiera organizzata in occasione delle Feste Mariane.

L’operazione è frutto di mirati servizi di controllo del territorio, volti alla prevenzione e repressione dei reati, fortemente voluti dal questore di Crotone Renato Panvino, che ha disposto l’intensificazione dei controlli in occasione della celebrazione religiosa che richiamano ogni anno numerosi visitatori e operatori commerciali.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, in quanto annoverava precedenti per omicidio e ritenuto in passato vicino ad associazioni criminali, presentandosi ad un venditore ambulante aveva tentato di estorcere, attraverso minaccia, la somma di 800 euro per garantire una assicurazione per l’occupazione della postazione, per poi allontanarsi alla vista dei poliziotti approfittando del contesto affollato della fiera.

L’uomo cercava di far prevalere la sua richiesta attraverso atteggiamenti e mezze frasi che avrebbero dovuto indurre le vittime in uno stato di sudditanza ed assoggettamento, nonostante i modi ed il suo atteggiamento determinato otteneva dalle vittime una reazione non prevista, il loro sonoro rifiuto.

Grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti della Polizia di Stato, in servizio in abiti civili nell’ambito di un dispositivo di sorveglianza mirata, è stato possibile rintracciare tempestivamente l’individuo e bloccare la sua azione criminosa.

Gli approfondimenti investigativi condotti dagli investigatori della squadra mobile con la collaborazione di personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti e di raccogliere gravi indizi a carico dell’uomo, cui dopo una perquisitone domiciliare è stata sequestrata la somma di 20.600 euro in contanti.

L’episodio conferma l’efficacia del lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia di Stato nel contrastare ogni forma di illegalità e nel garantire la sicurezza dei cittadini, anche in contesti particolarmente delicati come le manifestazioni pubbliche. All’esito delle attività svolta, si è proceduto, quindi, all’arresto del soggetto che è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è frutto dell’attività anti racket posta dalla squadra mobile in sinergia con la Procura della Repubblica guidata dal procuratore Guarascio che ha avviato indagini mirate sul fenomeno del pizzo richiesto ai commercianti ambulanti che popolano il mercato mensile e in occasione delle festività mariane. Il questore Panvino invita tutti i commercianti a fare cartello e denunciare ogni forma estorsiva, garantendo loro la protezione da parte dello Stato.

