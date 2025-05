La Reggina aspetta il ripescaggio. Trocini ancora in panchina se sarà serie C

il futuro amaranto

REGGIO CALABRIA «E’ stato un campionato difficile e faticoso anche dal punto di vista mentale. Fortunatamente siamo riusciti a creare un gruppo importante umanamente e alla fine questo ha fatto la differenza. Sono dispiaciuto perché per un soffio non siamo riusciti a realizzare il sogno, e ci auguriamo che si possa avverare con un possibile ripescaggio». Sono le parole di Nino Ballarino, patron della Reggina, al termine della finale playoff vinta dalla squadra amaranto contro la Scafatese. Un successo che i tifosi e la società sperano possa regalare la serie C alla squadra di Brunello Trocini.

«Già ci siamo dati appuntamento con i due direttori, il presidente e il vice – ha detto Ballarino – per discutere alcune situazioni. Il primo passaggio riguarderà mister Trocini che in una eventuale serie C sarà il nostro allenatore, in D non lo so. Non avevamo previsto questa possibilità. Ma io credo che ci siano le condizioni di arrivare a quello che tutti abbiamo in mente. Abbiamo vinto i playoff e ora dobbiamo sperare in qualcosa di diverso. Ma dobbiamo anche continuare a programmare il futuro. Vogliamo arrivare nei professionisti, perché significa gioia. Quest’anno nella rappresentativa del girone I c’erano sei giocatori della Reggina. Ecco, quando parlo di programmazione mi riferisco a tutti i livelli».

Un messaggio a chi lo ha denigrato: «In tanti momenti io ho chiesto di restare uniti. Fino a quando Reggio Calabria farà la guerra, non si raggiungeranno grandi risultati. Dobbiamo restare uniti, squadra, società, politica. Perché tutte le componenti, per poter arrivare a risultati importanti, devono remare dalla stessa parte. Io mi schiero con la Reggina e nessun altro. Le critiche? Siamo in democrazia, lasciamoli parlare». (redazione@corrierecal.it)

