Lupi a Rende: «Riporteremo gli elettori alle urne. Alle prossime regionali saremo determinanti»

l’intervista

RENDE Parte da Rende il tour del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, a sostegno del candidato a sindaco di Marco Ghionna. Accanto a lui il vicepresidente del partito Pino Galati, Franco Pichierri membro del direttivo nazionale, Riccardo Rosa coordinatore provinciale, Francesco Corina coordinatore cittadino e il coordinatore provinciale di Catanzaro Maurizio Vento.

Il segretario nazionale del partito sottolinea la bontà del lavoro svolto in soli due anni e rivendica un ruolo centrale anche nelle prossime elezioni regionali. «In Calabria è un partito radicato, presenta le liste in tutte le elezioni amministrative. Sarà, secondo me, la novità politica del centrodestra ma quello che noi importa è il contributo politico che diamo agli alleati», dice Lupi ai nostri microfoni. Il deputato muove da una idea semplice: il centro da solo ha fallito e per questo è necessario «non solo sostenere i valori del centrodestra, ma quell’elemento di concretezza, serietà, capacità, e sincerità che ci porta a lavorare sulle cose concrete». Un esempio su tutti, «il diritto alla salute è fondamentale, come l’educazione e la formazione, la scuola, la famiglia. In Calabria, grazie all’impegno di tanti amici, il nostro partito è una delle quattro proposte politiche del centro destra e dimostrerà la sua essenzialità, farà tornare al voto tanti amici che nelle passate tornate elettorali sono rimasti a casa».

Noi Moderati e il governo regionale

Maurizio Lupi si sofferma sul governo della Regione Calabria, rimarca più volte il buon lavoro svolto dal governatore Roberto Occhiuto, ribadisce il sostegno ma annuncia e rivendica, in vista delle prossime regionali, un ruolo determinante di Noi Moderati. «Questi anni di governo di centrodestra hanno segnato la strada e il percorso virtuoso intrapreso. Noi Moderati sono sicuro sarà determinante nella riconferma del centrodestra alla guida della Calabria nelle prossime elezioni regionali». (f.b.)

