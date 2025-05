Referendum, Ruotolo: «La Russa spinge per l’astensionismo? Motivo in più per votare “Si”»

il pd e “telemleoni”

COSENZA Un sit-in organizzato in tutta Italia, davanti le sedi Rai per protestare contro il «silenzio imposto da Telemeloni sul referendum del prossimo 8-9 giugno». Una delegazione del Pd cosentino, insieme ad un gruppo di sindacalisti della Cgil cosentina, si è ritrovata stamane dinanzi la sede Rai regionale, a Cosenza. Presente, tra gli altri, anche l’europarlamentare Sandro Ruotolo, che riveste un ruolo chiave nella segreteria nazionale con responsabilità nell’informazione, cultura e memoria. «Difendiamo il diritto dei cittadini di essere informati, il dovere tra virgolette del servizio pubblico è quello di informare correttamente, ma purtroppo questa Rai non è più di tutti, ma del governo, è uno strumento di propaganda che toglie diritti. Noi siamo quasi vicini al quorum, per cui insistiamo nel chiedere alla Rai di trasmettere e di informare i cittadini».

Il Si al Referendum

Ruotolo elenca i motivi per cui votare “Si” al Referendum. «E’ un diritto avere i diritti, non è che si toglie qualcosa, si aggiunge qualcosa. E allora siamo contro i licenziamenti ingiusti, siamo per costruire delle garanzie per chi va a lavorare, per la sicurezza sul lavoro, contro il precariato, siamo per la legge sulla cittadinanza. Abbiamo bisogno degli immigrati, ma li vogliamo invisibili. Senza diritti. Pensate che nel 2100, secondo l’Eurostat, l’Italia senza gli immigrati sarà di 28 milioni di abitanti». L’europarlamentare cita i dati diffusi da Agcom sulla percentuale di diffusione delle informazioni sul referendum sulle reti Rai. «Lo 0,62%, lo dice Agcom non noi, ma basta accendere il telecomando e vedere la televisione, non c’è informazione, eppure è un diritto dei cittadini che pagano il canone». E al presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha annunciato “Farò propaganda perché la gente stia a casa”, Ruotolo risponde così: «E’ un motivo in più per andare a votare, cinque quesiti e sei motivi per recarsi alle urne». (f.b.)

