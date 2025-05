Vibo, dopo quattro anni di isolamento riapre la strada di San Pietro

la riapertura

VIBO VALENTIA Una giornata di grande gioia e ritrovata normalità per gli abitanti del suggestivo borgo di San Pietro. Dopo un lungo e difficile periodo di quattro anni di isolamento, la comunità ha finalmente riacquistato la piena accessibilità alla sua principale via di comunicazione. Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, mantenendo fede a una promessa fatta nei primi mesi del suo mandato iniziato lo scorso giugno 2024, ha restituito ai cittadini di questa rinomata frazione la possibilità di raggiungere agevolmente le proprie abitazioni, fino ad ora accessibili unicamente attraverso una scomoda e impervia “mulattiera” a senso unico alternato. La riapertura della strada rappresenta un momento cruciale per San Pietro, un borgo che, nonostante la sua bellezza e la sua invidiabile posizione panoramica sulla costa vibonese, ha dovuto affrontare anni di notevoli disagi a causa dell’interruzione del collegamento viario principale. Durante il quadriennio di isolamento, la comunità di San Pietro ha dovuto sopportare evidenti difficoltà, con ripercussioni sulla mobilità, sulla sicurezza e sulla qualità della vita.





«Con l’insediamento – si legge in una nota del Comune – della nuova amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo, la questione della riapertura della strada di San Pietro è diventata una priorità assoluta. Il sindaco, consapevole del disagio patito dalla comunità e del potenziale inespresso del borgo, aveva assunto un impegno preciso fin dai primi giorni del suo mandato: restituire al più presto la piena fruibilità della via d’accesso. Un impegno che oggi si concretizza, portando un tangibile segno di cambiamento e attenzione verso le esigenze del territorio». La riapertura della strada è avvenuta oggi in un clima di sobria soddisfazione, senza clamori, ma con la consapevolezza di aver compiuto un passo fondamentale per il futuro di San Pietro.

La soddisfazione del sindaco Romeo

Il sindaco Enzo Romeo ha espresso la sua profonda soddisfazione per il risultato raggiunto dichiarando: «Oggi è un giorno importante per San Pietro e per tutta la nostra comunità. Mantenere la promessa fatta ai cittadini di questo splendido borgo mi riempie di gioia. Adesso, con la strada finalmente riaperta, vogliamo guardare avanti con rinnovato entusiasmo. Immagino San Pietro come un vero e proprio ‘borgo delle favole’, un luogo dove la bellezza del paesaggio si sposa con la tranquillità e la qualità della vita. Ci impegneremo per rivitalizzare questo gioiello, attrarre nuove opportunità e valorizzare la sua unicità, a partire proprio dalla sua straordinaria vista sulla costa vibonese». Il sindaco ha peraltro aggiunto: «Un ruolo fondamentale in questo importante risultato è stato svolto dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Monteleone, che con dedizione e competenza ha coordinato le complesse operazioni di ripristino. In stretta collaborazione con l’Ing. Lorena Callisti, massima dirigente dell’assessorato e con il RUP Ing. Massimo Trimmeliti, Monteleone ha saputo affrontare le problematiche tecniche e logistiche legate a un intervento di ripristino particolarmente disagevole. La sinergia tra la componente politica e quella tecnica ha permesso di superare gli ostacoli e di portare a termine i lavori in tempi relativamente brevi, mantenendo fede agli impegni presi con la cittadinanza».

«Una riapertura di cui andiamo orgogliosi»

Anche l’Assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Monteleone, ha manifestato la sua soddisfazione, sottolineando il complesso lavoro svolto: «La riapertura della strada di San Pietro è un risultato di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Portare a termine un’opera di ripristino così complessa, in un contesto particolarmente difficoltoso, non è stato semplice. Oggi restituiamo ai cittadini non solo una strada, ma la possibilità di tornare a vivere pienamente il loro borgo». La riapertura della strada d’accesso – conclude la nota – «segna dunque un nuovo inizio per San Pietro. L’Amministrazione Comunale si impegna ora a mettere in campo ulteriori iniziative volte alla riqualificazione del borgo, alla valorizzazione del suo patrimonio paesaggistico con l’obiettivo di trasformare San Pietro in un luogo sempre più vivibile e attrattivo. La fine dell’isolamento è solo il primo passo di un percorso di rinascita che l’Amministrazione intende portare avanti con determinazione e in stretta collaborazione con la comunità locale».

