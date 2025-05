Droga sull’asse Calabria-Sicilia: tredici condanne – NOMI

operazione “penelope”

MESSINA Tredici condanne per un totale di oltre 80 anni di reclusione. E’ la sentenza del gup di Messina Eugenio Fiorentino sul traffico di droga che arrivava nella città dello Stretto dalla Calabria e da Catania. L’operazione “Penelope”, coordinata dalla Dda di Messina a luglio 2024 ha portato a nove arresti. Le indagini dei carabinieri hanno sgominato una rete dello spaccio di droga gestito da un gruppo che aveva la base operativa in un appartamento al rione Ritiro. Il gup Eugenio Fiorentino ha disposto 13 condanne alcune in continuazione con altre sentenze. Disposte anche due assoluzioni parziali. Il processo si e’ svolto con le forme dell’abbreviato. In particolare sono stati condannati Davide Luca Papa a 11 anni e 6 mesi, Sabrina Sciuto a 4 anni e 8 mesi, Fabio Fobert a 14 anni e 6 mesi, Antonina De Marco 5 anni e 2 mesi, Lavinia Cananzi 2 anni e 6 mesi, Domenico Arigo’ 14 anni e 8 mesi, Maria Militello 5 anni, Michele Saja 6 anni, 10 mesi e 20 giorni, Benedetto Mesiti 6 anni, 10 mesi e 20 giorni, Francesca Arena 1 anno, pena sospesa, Jonathan Sergi 2 anni, Filippo Bonanno e’ stato condannato alla pena complessiva di 6 anni e 6 mesi, Lorenzo Micalizzi 2 anni. Condanne poco piu’ pesanti erano state chieste dalla pm Francesca Bonanzinga. (AGI)

