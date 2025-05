Operazione antidroga a Sassari, 30 arresti e perquisizioni

il blitz

SASSARI Dall’alba la Polizia di Stato di Sassari sta eseguendo 30 provvedimenti di fermo, disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, a carico di altrettanti soggetti di origine nigeriana indagati per associazione mafiosa. L’organizzazione, che agiva in stretto contatto con la Nigeria, operava prevalentemente nella città di Sassari, con diramazioni a Cagliari, Genova, Isernia, Caserta, Verona, Siena e Terni, e promanazioni estere individuate in Mauritania, Francia, Olanda e Germania. Secondo quanto appurato dagli investigatori, il gruppo, oltre a gestire i traffici di droga dall’estero e le piazze cittadine di spaccio, riciclava ingenti quantità di danaro occupandosi di gestire inoltre la tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione. I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terra’ presso la questura di Sassari alle ore 10.30.

