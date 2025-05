Ponte sullo Stretto, c’è il via libera definitivo del ministero dell’Ambiente

grandi opere

ROMA Via libera del Ministero dell’Ambiente al Ponte sullo Stretto. Ne dà notizia il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, in una nota del Mit che la definisce «una notizia di straordinaria importanza». Secondo il ministro è «un altro fondamentale passo in avanti». «Adesso, dopo l’impegnativo lavoro svolto dalla Commissione di Via del Mase, sarà possibile da parte del Mase attivare le comunicazioni all’Ue previste dalla direttiva Habitat»: così a sua volta l’’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, commenta con l’Ansa il nuovo via libera della commissione Via al progetto Ponte sullo Stretto. «Un altro fondamentale passaggio completato che avvicina il progetto del Ponte all’approvazione da parte del Cipess – ha commentato Ciucci -. Mai nella storia del Ponte era stato raggiunto un traguardo così importante».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato