Riapre la Galleria di Coreca ad Amantea. Iannone: «Lavori ultimati»

dopo tre anni

AMANTEA «I lavori principali di risanamento strutturale della Galleria di Coreca sita nel Comune di Amantea al Km 346+724 della S.S. 18 sono stati ultimati in data 30 aprile con il rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e della segnaletica orizzontale lungo l’intera estesa dell’intervento.

Ringrazio Anas per il lavoro svolto dopo le sollecitazioni, che fin dall’inizio del mio mandato, ho rivolto raccogliendo le istanze del territorio». Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, sottosegretario di Fratelli d’Italia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Immediata la reazione di Fdi della Provincia di Cosenza che ringrazia il sottosegretario Iannone, «per l’interessamento relativo ai lavori di risanamento strutturale della Galleria di Coreca sita nel Comune di Amantea. È il segno tangibile dell’attenzione del Governo nei confronti del nostro territorio. L’apertura è prevista per il prossimo 29 maggio». La Galleria è rimasta chiusa per oltre tre anni generando non poche polemiche e disagi per gli utenti, in special modo nel periodo estivo.

