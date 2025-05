Villa Sant’Anna, il Consiglio di Stato sospende la decadenza dell’accreditamento

la “querelle”

CATANZARO «Il Consiglio di Stato, a seguito dell’appello proposto dall’avvocato Francesco Pitaro e dal professor Bernardo Giorgio Mattarella, su mandato del curatore Francesco Manduca e del Tribunale di Catanzaro, ha accolto la domanda cautelare monocratica e sospeso l’efficacia del decreto di decadenza dell’accreditamento per Villa S. Anna Hospital di Catanzaro, assunto dal presidente- commissario per la sanità Roberto Occhiuto. L’udienza collegiale è stata fissata al 12 giugno 2025». Lo riferisce l’avvocato Francesco Pitaro in una nota.

