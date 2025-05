Missione 6 del Pnrr, “Comunità Competente”: le Asp accelerino le procedure

sanità e infrastrutture

LAMEZIA TERME «Se si vuole raggiungere l’obiettivo fondamentale del Pnrr che è la valorizzazione della “Medicina Territoriale” con un nuovo ed importante ruolo delle Strutture Sanitarie Territoriali Intermedie (CdC/OdC/Cot) è fondamentale che le Aziende Sanitarie accelerino le varie procedure di cantiere, che il Fondo Sanitario Nazionale sia incrementato per quanto attiene alle assunzione del personale e che Azienda avvii le procedure concorsuali. Lo affermano Rubens Curia e Francesco Costantino, di “Comunità Competente”, in una “Analisi critica del monitoraggio dei soggetti attuatori sulle linee d’intervento della missione 6 del Pnrr”. «Non abbassiamo la guardia», affermano. «Nelle scorse settimane – prosegue Comunità Competente” – i media regionali hanno registrato vari interventi pubblici sui dati del monitoraggio mensile della Misura 6 del Pnrr derivanti dall’estrazione dei dati in piattaforma Regis. Alla luce di ciò che è stato pubblicato, ci è sembrato utile aggiungere anche il nostro intervento almeno per ciò che riguarda le misure M6C1I1.1 CdC – Case della Comunità, M6.C1I1.2.2.1 COT – Centrali Operative Territoriali e M6.C1I1.3 (OdC) – Ospedali di Comunità. Le nostre valutazioni derivano, esclusivamente, dai dati resi pubblici sulla piattaforma Regis dedicata e pertanto va subito precisato che sulla stessa piattaforma viene specificato che alcuni dei dati pubblicati risultano difformi da quelli derivanti dall’acquisizione delle informazioni per le vie brevi con i diretti responsabili dei vari interventi, pertanto le procedure potrebbero essere in uno stato più avanzato».

Case di Comunità

Secondo Comunità Competente «le procedure sono state avviate per tutte le CdC previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo. I Lavori risultano avviati per 29 Case della Comunità e di queste solo 1 registra criticità al raggiungimento del target entro le tempistiche dettate dal CIS (31.03/2026). Dei rimanenti 32 interventi 13 hanno terminato l’iter progettuale e approvato il Progetto Esecutivo anche se per 8 progetti si registrano forti rischi al raggiungimento del target. Ben 19 Case della Comunità hanno il Progetto Esecutivo ancora in fase di redazione, verifica o al quale sono state richieste integrazioni o pareri e permessi non richiesti durante l’iter progettuale e ben 17 di queste registrano forti rischi al raggiungimento del target finale del 31/03/2026. In definitiva, su 61 Case della Comunità programmate ben 26 presentano criticità che potrebbero compromettere seriamente la loro realizzazione entro la data programmata e quindi il rischio che non solo non vengano utilizzate le risorse loro destinate ma che debbano essere restituite anche le somme già spese, ricordiamo che il Ministro Foti ha dichiarato che per ottenere un’eventuale proroga è necessario il parere favorevole dei 27 Paesi della UE. Dal punto di vista finanziario le tabelle di monitoraggio pubblicate destano serie preoccupazioni in quanto a fronte di un piano dei costi programmato pari a € 112.671.579, 89 risultano impegni per solo € 20.314.834,72 e pagamenti effettuati per solo € 6.488.760,20».

Centrali Operative Territoriali

Abcora dalla analisi di Comunità Competente. «Le procedure sono state avviate per tutte le COT previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo e per le 3 in overbooking. Risultano già collaudate 20 COT e per le 3 rimanenti, già contrattualizzate per la loro realizzazione, la situazione risulta la seguente: le COT di Botricello e Soverato, ubicate all’interno rispettivamente dell’ OdC e della CdC, non raggiungeranno il target entro i tempi stabiliti da CIS. La COT di Lamezia Terme registra invece problematiche di natura cantieristica in quanto l’impresa esecutrice ha richiesto il differimento della ultimazione dei lavori, al fine di completare i lavori sugli impianti. In definitiva, su 23 Centrali Operative Territoriali programmate solo 3 presentano criticità che potrebbero compromettere seriamente la loro realizzazione entro la data programmata Dal punto di vista finanziario le tabelle di monitoraggio pubblicate non destano particolari preoccupazioni in quanto a fronte di un piano dei costi programmato pari a € 4.392.152,34 risultano impegni già assunti per € 3.661.111,19 e pagamenti già effettuati per € 2.722.222,29».

Ospedali di Comunità

«Le procedure sono state avviate per tutti gli OdC previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo. I Lavori, per quel che risulta, sono già stati avviati per 14 Ospedali di Comunità senza che al momento si siano manifestati problemi per il raggiungimento del target finale del 31/03/2026. Dei rimanenti 6 interventi 2 hanno terminato l’iter progettuale e per essi non si registrano rischi per il raggiungimento del target e 4 hanno il Progetto Esecutivo in fase di redazione, verifica o al quale sono state richieste integrazioni o pareri e permessi non richiesti durante l’iter progettuale. Di questi ultimi 2 registrano forti rischi al raggiungimento del target finale del 31/03/2026. Dal punto di vista finanziario le tabelle di monitoraggio pubblicate destano qualche preoccupazione in quanto a fronte di un piano dei costi programmato pari a € 59.732.975,32 risultano impegni per solo € 3.490.485,36 e pagamenti effettuati per solo € 2.573.460,46».

Il capitolo personale

«Più in generale, quel che maggiormente preoccupa è la circostanza che, una volta esaurite le risorse del Recovery Plan e il Piano di potenziamento dell’assistenza territoriale dovesse andare a regime per marciare solo sulle gambe del finanziamento nazionale, il peso finanziario del personale aggiuntivo necessario risulterà solo parzialmente – e in minor misura – coperto dai fondi dell’art. 1 del D.L. 34/2020 e che per i fondi mancanti si spererebbe di poter sopperire attraverso un Piano di sostenibilità basato su quattro misure di seguito indicate: Incremento del Fondo Sanitario Nazionale; Riduzione delle ospedalizzazioni ad alto rischio di inappropriatezza relative alle malattie croniche; Riduzione degli accessi inappropriati nei Pronto soccorsi relativi ai codici bianchi e verdi; Riduzione della spesa farmaceutica relativa relativa a 3 classi di alto consumo di farmaci e con il rischio di inappropriatezza. A noi – conclude “Comunità Competente” – sembra tutto molto illusoria la copertura finanziaria per il reclutamento del personale, soprattutto per le regioni meridionali e la Calabria in particolare, non è un caso che la Campania votò contro l’Intesa Stato -Regioni ; inoltre, ammesso che si realizzasse pienamente il Piano di Sostenibilità ipotizzato, non si comprende come potrà essere assunto, entro meno di un anno, il personale necessario (medici, infermieri, operatori sociosanitari e personale tecnicoamministrativo) al funzionamento delle nuove strutture quando ancora i relativi concorsi non sono stati nemmeno programmati. Se si vuole raggiungere l’obiettivo fondamentale del PNRR che è la valorizzazione della ”Medicina Territoriale” con un nuovo ed importante ruolo delle Strutture Sanitarie Territoriali Intermedie (CdC/OdC/COT) è fondamentale che le Aziende Sanitarie accelerino le varie procedure di cantiere, che il Fondo Sanitario Nazionale sia incrementato per quanto attiene alle assunzione del personale e che Azienda Zero (non è nata anche per questo?) avvii le procedure concorsuali».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato