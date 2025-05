«Per sconfiggere la mafia bisogna andare a votare» – VIDEO

lotta alla criminalità

«Un’arma per sconfiggere la mafia è andare a votare». Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, regista e autore televisivo, è intervenuto nel corso della puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, il programma condotto da Piero Chiambretti e in onda su Rai 3. Pif ricorda Giovanni Falcone a 33 anni dalla strage in cui il magistrato morì insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. «C’è un’intercettazione meravigliosa di un mafioso di Palermo che era incazzato nero. Non perché c’era la polizia, ma perché una amica di sua figlia voleva andare a una manifestazione organizzata dalla scuola in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La sgangherata scuola, che immagino pubblica con le pezze nel sedere, riesce a fare qualcosa facendo quelle manifestazioni, che magari qualcuno dice che non servono a niente. E invece no, è una questione culturale, non si risolve il problema oggi, ma col tempo».

