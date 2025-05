Cronenberg a Celico: «Vorrei essere rivoluzionario come Gioacchino da Fiore»

l’icona del cinema

CELICO «Vorrei essere un rivoluzionario, nel cinema, come è stato Gioacchino da Fiore in tutta la sua vita». Il regista canadese David Cronenberg ospite d’onore alla prima edizione del Festival internazionale delle Arti, ha ricevuto sul palco del teatro delle Arti il premio che riproduce l’albero dei due avvento che fa parte della raccolta della teologia figurale dell’abate Gioacchino riprodotta in argento. Sollecitato dalle domande della giornalista Gabriella d’Atri, il produttore ha confessato di essere rimasto affascinato dalla Calabria e da Celico. «Girare un film qui? Preferirei vivere a Celico, mi piace molto». La serata proseguirà con la proiezione di “A history of violence”. Domani e fino al 31 maggio, il Festival regalerà ogni giorno appuntamenti dedicati al cinema, alla musica ed al teatro. (f.b.)

