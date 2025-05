A Scalea schede scomparse e poi ritrovate, indagano i Carabinieri

tensione al seggio

I carabinieri della compagnia di Scalea hanno avviato indagini circa la scomparsa e il successivo ritrovamento in possesso di una persona addetta alle operazioni di voto, di due schede e un timbro in un seggio del Comune di Scalea dove sono in corso le elezioni comunali. Il materiale era scomparso ieri sera. Delle 1.300 schede destinate al seggio numero 7 ne sono risultate mancanti due, oltre a un timbro. Della circostanza, segnalata da alcuni scrutatori, è stato informato il commissario prefettizio che guida l’ente dopo che la precedente amministrazione era stata sfiduciata. A indagare i carabinieri. (Ansa)

