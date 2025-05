Elezioni in Calabria, nel primo giorno di voto affluenza al 47,71%

amministrative 2025

L’affluenza registrata, complessivamente, in Calabria alle ore 23 nel turno delle amministrative che interessa 17 comuni della regione, 4 dei quali con popolazione superiore a 15mila abitanti è del 47,71%, contro il 56,75% di 5 anni fa.

A Lamezia Terme, il più popoloso Comune della regione chiamato al voto per eleggere sindaco e Consiglio comunale, si sono recati alle urne il 46,25% degli aventi diritto, contro il 54,99% di 5 anni fa. In forte calo l’affluenza a Rende, dove ha votato il 52,21% contro il 70,96 della precedente tornata elettorale.

A Cassano allo Ionio l’affluenza è stata del 47,30% contro il 59,12% di 5 anni fa e a Isola Capo Rizzuto del 54,44% contro il 66,21%.

I dati

Marina di Gioiosa Ionica: 44,73% (in calo rispetto al 42,53% precedente)

Melito di Porto Salvo: 43,02% (41,29%)

San Lorenzo: 39,36% (37,89%)

Scilla: 43,61% (41,51%)

Cropani: 56,37% (73,90%)

Jacurso: 37,79% (51,71%)

Maida: 48,93% (55,18%)

Petronà: 53,16% (55,06)

Cetraro: 40,42% (46,65%)

Paola: 49,13% (63,51%)

Scalea: 44,59% (41,90%)

Melissa: 44,46% (54,01%)

Spadola: 59,28% (64,87%)

