Rocco Papaleo: «La Calabria Film Commission sta facendo uno splendido lavoro» – VIDEO

PALMI «Credo che la Calabria Film Commission stia facendo uno splendido lavoro per agevolare le imprese cinematografiche tanto è che mi sembra ci sia un bel flusso nei confronti di questa Regione». Lo ha detto Rocco Papaleo, a margine della cerimonia in cui il Comune di Palmi ha conferito la cittadinanza onoraria all’attore e ai Manetti Bros, registi di “Us Palmese”. «Questo film – hanno aggiunto i Manetti Bros – sta avendo un grosso successo, noi siamo contentissimi. Lo abbiamo fatto per amore di Palmi e della Calabria e questo è uscito fuori nella pellicola perché, ovunque l’abbiamo portato, il film ha emozionato. Questa cosa ci ha fatto grande piacere, è un grande onore che ci riconoscano la cittadinanza, noi ci sentivamo già palmisani. Viene solo ufficializzata una cosa che noi ci sentiamo dentro da sempre».

