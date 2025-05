LE ELEZIONI

Le Amministrative 2025 in diretta su L’altro Corriere Tv (canale 75) e in streaming sul sito laltrocorriere.it

A partire dalle 14.30 Danilo Monteleone e Antonio Cantisani, in studio e con collegamenti esterni da Rende e Cassano allo Ionio, seguiranno i risultati dello spoglio elettorale.

Sul nostro sito i dati aggiornati in tempo reale da tutti i seggi elettorali.

QUI LA DIRETTA STREAMING

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato