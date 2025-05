Scalea, schede scomparse e ritrovate al seggio: presidente prelevata dai carabinieri

il caso

SCALEA Clima teso e forti sospetti di irregolarità al seggio numero 7 di Scalea, dove sono attualmente in corso le elezioni comunali. Questa mattina, la presidente di seggio è stata prelevata dai carabinieri in borghese per accertamenti legati a un episodio inquietante avvenuto nelle ore precedenti.

Ieri sera, lo ricordiamo, è stata denunciata la scomparsa di due schede elettorali e di un timbro ufficiale, materiale destinato proprio al seggio numero 7. L’anomalia è stata notata da alcuni scrutatori durante le operazioni preparatorie e immediatamente segnalata al commissario prefettizio, attualmente alla guida dell’ente comunale dopo la sfiducia dell’amministrazione precedente.

Le indagini, avviate tempestivamente dai carabinieri, hanno portato al ritrovamento delle schede mancanti e del timbro: si trovavano in possesso di una persona addetta alle operazioni di voto, su cui ora si concentrano le attenzioni degli inquirenti. Resta da chiarire il motivo per cui il materiale si trovasse al di fuori dei canali ufficiali di custodia.

L’episodio ha gettato un’ombra sulle consultazioni amministrative in corso e solleva interrogativi sulla sicurezza e regolarità del processo elettorale. Il prelievo della presidente di seggio da parte delle forze dell’ordine rientra nelle attività investigative per accertare eventuali responsabilità, ma al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali.

Intanto, l’attenzione delle autorità resta altissima per garantire il corretto svolgimento delle votazioni, in un contesto già reso delicato dalla recente instabilità politica del Comune. (redazione@corrierecal.it)

