«A Falerna la guardia medica risultava coperta». Indagine interna dell’Asp dopo la morte di un uomo

le verifiche

CATANZARO Nella pianificazione mensile il turno di guardia medica risultava coperto. Per questo l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha avviato un’indagine interna per verificare i motivi che hanno portato alla mancata copertura della postazione di guardia medica la sera del 23 maggio. «Per chiarire l’accaduto – si legge in una nota dell’Asp di Catanzaro – è stato convocato presso la Direzione Aziendale il medico interessato alla copertura del turno. Al termine delle verifiche l’Azienda consegnerà l’esito delle stesse all’Autorità di Polizia Giudiziaria. L’indagine interna si allinea ad un’altra già aperta ad aprile in seguito ad una segnalazione del primo cittadino di Falerna; per gli esiti di questa è attesa la riunione della Commissione di Disciplina dell’Asp. Questa volta il decesso innesca purtroppo dinamiche più rilevanti. In mattinata c’è stata una lunga telefonata tra il Commissario Straordinario Antonio Battistini e il Sindaco di Falerna, nel corso della quale il Commissario straordinario ha espresso il dolore e le condoglianze dell’Azienda alla Comunità». «Lavoriamo quotidianamente – affermano dai vertici dell’Asp – per mettere a disposizione dei cittadini le risorse sanitarie necessarie in un contesto difficile; se dagli approfondimenti dovesse emergere che alcuni dipendenti dell’Azienda non onorano gli accordi, ma soprattutto non sono rispettosi dell’impegno morale che la professione sanitaria impone, non esiteremo a prendere provvedimenti. Tolleranza zero per gli inadempienti».

