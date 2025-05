Elezioni a Paola, riecco Perrotta: vittoria con il 38%

amministrative 2025

PAOLA Si è concluso lo spoglio a Paola, dove erano 5 gli aspiranti alla fascia tricolore: la sfida tra gli ex sindaci Roberto Perrotta (socialista che ha, nella sua lista “La nostra Paola”, esponenti di IdM, FI e Lega) e l’uscente Giovanni Politano di Forza Italia (lista “Insieme per Paola”) si è conclusa con la vittoria del primo: in base ai dati ufficiali del Viminale, Perrotta ha incassato 3.567 preferenze, pari al 38,08%. Politano si ferma al 24,16% (2.263 voti). In consiglio avranno rispettivamente 11 seggi e 2 seggi.

Un solo seggio ciascuno, invece, per i tre sfidanti: Graziano Di Natale (“Paola civica e progressista”) sostenuto da Pd e M5S, si colloca sul gradino più basso del podio con 1.639 voti (17,50%); in corsa anche l’ex assessore Antonio Cassano (Libera Scelta, 953 voti pari al 10,17%) e il candidato civico Andrea Signorelli, consigliere di “Rete Bene Comune” (946 preferenze alla sua lista Riparte il Futuro, pari al 10,10%). Il distacco di Perrotta su Politano è andato consolidandosi man mano che si è proceduto con lo spoglio.

L’affluenza definitiva a Paola è pari al 62,52%.

