Elezioni Lamezia, il secondo partito in città è quello del sindaco del popolo

i dati elettorali

LAMEZIA TERME A urne chiuse e spoglio ormai ultimato, per Gianpaolo Bevilacqua – ultimo nella corsa a tre per la guida di Lamezia Terme – è tempo di numeri e bilanci. Se la delusione è tanta per non essere quantomeno riuscito ad agguantare il ballottaggio, c’è comunque un dato positivo che emerge da questa tornata elettorale. Ed è il consenso assoluto per Bevilacqua in termini di voti.

Già perché la sua lista “Gianpaolo Bevilacqua Sindaco del popolo” ha ottenuto il 12,14% dei voti. Una percentuale che cristallizza l’ottimo risultato, superiore non solo nelle aspettative, ma soprattutto rispetto agli storici partiti del centrodestra. Fratelli d’Italia, infatti, ha ottenuto il 10,87%, Forza Italia il 9,02% e la Lega l’8,75. Unico partito che ha raccolto più voti è stato il Pd, con il 13,87%.

Insignificanti, invece, i risultati ottenuti dalle altre due liste a sostegno di Bevilacqua: L’Italia del Meridione e Movimento Indipendenza, insieme, superano di poco i mille voti ottenuti.

La scelta di Bevilacqua, politico con un lungo curriculum e di estrazione centrodestra, di correre da solo ha influito sull’esito di questa prima tornata. Tra due settimane ci sarà il ballottaggio tra Murone e Lo Moro e il bacino di voti dell’ex vicepresidente della Provincia di Catanzaro potrebbe essere decisivo.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato