Elezioni Lamezia, sarà ballottaggio tra Lo Moro e Murone

AMMINISTRATIVE 2025

LAMEZIA TERME Sarà ballottaggio tra i candidati a sindaco Doris Lo Moro e Mario Murone. È questo l’esito (quasi) definitivo che arriva a spoglio che come da tradizione va ultimandosi all’alba inoltrata. Un esito già emerso, in forma ufficiosa, già nella serata di ieri. Quando lo spoglio è stato ultimato in 75 sezioni su 78, avanti nelle preferenze c’è il candidato del centrodestra Mario Murone con il 44,11% (14.796 voti). Dietro di lui, Doris Lo Moro con il 32% (10.735 voti). Niente da fare per Gianpaolo Bevilacqua, fermo a 8.011 voti, pari al 23,88%.

La sfida

Intanto, Murone e Lo Moro hanno già dato il via alla sfida incrociata in diretta su L’altro Corriere Tv. Il candidato del centrodestra, forte dei suoi 14mila voti si è detto «pronto al confronto con Doris Lo Moro se i toni dovessero abbassarsi», dicendosi disponibile a quel faccia a faccia negato, fin qui, in campagna elettorale. Dal canto suo l’ex sindaca di Lamezia è già proiettata alla battaglia per il ballottaggio, parlando di «un’altra campagna elettorale», dicendosi non particolarmente impressionata «dalle differenze percentuali. Al ballottaggio io punto a vincere».

I numeri

Allo stato attuale il primo partito del centrodestra è Fratelli d’Italia con 3.467 voti, davanti a Noi Moderati con 3.302 voti, superando nei consensi sia Forza Italia che Lega, rispettivamente con 2.867 e 2.724 voti. Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, a guidare la coalizione è il PD con 4.469 voti, davanti a Per vivere bene con 2.633 preferenze.