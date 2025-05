Festival Internazionale delle Arti di Celico, l’omaggio a Morricone aspettando Mario Pirovano

l’evento

CELICO Il Festival Internazionale delle Arti di Celico regala al pubblico altre due serate sold out. Dopo l’inaugurazione alla presenza del regista David Cronenberg, domenica 25 maggio, il Teatro delle Arti, ha ospitato lo spettacolo di Paolo Vivaldi in Quartet con un omaggio al maestro Ennio Morricone. Arrangiatore e compositore di oltre cento colonne sonore per il cinema e la televisione, Vivaldi ha tenuto concerti in tutto il mondo. A Celico, ha proposto al pubblico i grandi classici e le musiche contemporanee di uno dei compositori più influenti e amati nel panorama mondiale. Un tributo particolarmente apprezzato dal pubblico, che accompagna con continui applausi l’esecuzione delle colonne sonore impreziosite da suggestive proiezioni visive dei film cult: da “Novecento” a “Il buono, il brutto e il cattivo”. «La musica nel cinema è parte di una metamorfosi, i brani uniti alle immagini restituiscono il senso profondo di questa continua trasformazione. Credo che quanto fatto dal maestro Ennio Morricone sia da considerare un regalo per l’umanità, appartiene a tutti», racconta Paolo Vivaldi.

Nel corso della serata, il compositore porta indietro la memoria, condivide ricordi vissuti e le emozioni dell’incontro con Morricone, capace di affascinare intere generazioni e attraversare svariati generi musicali. C’è spazio anche per un momento riempito dai sorrisi e dagli appalusi di Cronenberg, presente in sala, mentre Vivaldi – in inglese – si sofferma sulla “scrittura” dei brani del maestro vincitore di due premi Oscar.

Le variazioni e i cambi di ritmo delle musiche evocano visioni di metamorfosi: il Festival internazionale delle Arti di Celico si presenta come un’occasione unica per immergersi in un universo in costante mutamento, dove musica e cinema si incontrano per svelare le infinite possibilità di trasformazione e rinascita. Il pubblico è costantemente coinvolto e parte integrante di un evento capace di regalare momenti unici, come la possibilità per i tanti fan di incontrare, conoscere e dialogare con David Cronenberg.

Il regista canadese – lunedì 26 maggio al Cinema Citrigno di Cosenza – dopo la proiezione di “The Fly”, è stato protagonista di un momento di confronto con il pubblico, moderato dal giornalista Francesco Straticò, durante il quale ha risposto alle domande ed alle curiosità, condividendo aneddoti sul suo percorso artistico e sulla realizzazione del film.

Presente in sala anche il maestro Mario Pirovano, uno degli illustri ospiti e protagonisti del Festival delle Arti di Celico diretto dai co-direttori artistici Donato Santeramo e Antonio Nicaso. Attore, traduttore e interprete di monologhi di Dario Fo, Pirovano terrà masterclass e porterà in scena due spettacoli: “Lu Santo Jullare Francesco” e “Mistero Buffo”.

I prossimi appuntamenti

Martedì 27 maggio alle ore 19:30, nella Sala cinematografica dell’Unical si terrà la proiezione di “The Shrouds” di David Cronenberg. Il pubblico potrà assistere alla visione, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Mercoledì 28 maggio, doppio appuntamento con il teatro e l’omaggio a Dario Fo e Franca Rame. La mattina, alle ore 10:00, il Teatro delle Arti di Celico apre agli studenti che incontreranno Mario Pirovano della Compagnia teatrale Fo-Rame, insieme a Carlo Fanelli docente Unical e Donato Santeramo Co-direttore artistico. Alle ore 20:00, al TAU di scena lo spettacolo teatrale “Lu Santo Jullare Francesco”.



Giovedì 29 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, Mario Pirovano sarà presente al CAMS dell’Unical e terrà il workshop dal titolo “Il corpo a teatro. La voce questa sconosciuta: potenza e capacità espressiva. Alle 20:30, il Teatro delle Arti aprirà il sipario per ospitare l’incontro “In principio era il canto. Parole & Musica” con la soprano e attrice italiana Katia Ricciarelli: presenta il giornalista Francesco Straticò.

Venerdì 30 maggio, alle ore 21:30, ilmusicista Peppe Servillo sarà protagonista del concerto “Melodie napoletane sulle note del passato”. La giornata si aprirà la mattina, alle ore 10:30, con il workshop curato da Mario Pirovano dedicato ai monologhi di Dario Fo.

La chiusura del Festival, sabato 31 maggio, prevede tre diversi appuntamenti al Teatro delle Arti.

Alle ore 17:00, lo spettacolo della Compagnia TeatroRossoSimona tratto dal libro di Bruno Palermo con “Al posto sbagliato storie di bambini vittime di mafia” di e con Francesco Pupa, presente l’autore. Alle ore 19:00, il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati intervista Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica e Antonio Nicaso,docente universitario e saggista. Alle ore 21:00, in scena l’ultimo spettacolo: “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame, a cura di Mario Pirovano.