Il Magna Graecia Film Festival a Soverato, ritorno nel luogo del cuore

l’evento

CATANZARO Il Magna Graecia Film Festival torna nel luogo del cuore, dove per la prima volta ha preso forma il sogno di dare vita ad un grande evento dedicato al cinema e, in particolare, alle opere prime e agli autori emergenti. La kermesse, ideata dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, riscopre la propria origine itinerante e riparte da Soverato, la perla dello Jonio in provincia di Catanzaro, in un ideale ponte tra passato, presente e futuro. L’edizione numero 22 del MGFF si svolgerà nell’abituale settimana, nel cuore dell’estate, che dal 26 luglio al 2 agosto prossimi accenderà i riflettori del grande mondo dello spettacolo sulla Calabria. Come ogni anno, ad illuminare la manifestazione sarà un’Ambassador scelta tra i volti emergenti dello star system. La scelta per il 2025 è Denise Capezza (nella foto), reduce dal successo nei panni di Moana in “Diva futura” presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia e in “Crimes of Future” di David Cronenberg. L’attrice è ora acclamata in Turchia per il suo ruolo da protagonista nella serie dal titolo “Sakir Paşa Ailesi” ed è stata nel cast di diverse serie di successo come “Vincenzo Malinconico” su Rai1, “Sul più bello” e “Bang Bang Baby” su Prime video, “Inganno” diretta da Pappi Corsicato e “Baby” su Netflix, “Gomorra” su Sky. “Il ritorno del Magna Graecia Film Festival a Soverato, proprio dove tutto è iniziato – afferma Daniele Vacca, sindaco di Soverato – è un evento dal forte valore simbolico e culturale. Dopo tanti anni, accogliamo di nuovo una manifestazione che ha portato nella nostra città grandi nomi del cinema nazionale e internazionale, lasciando un’impronta indelebile. Riabbracciare il Festival significa non solo dare spazio alla cultura ma anche generare un’opportunità concreta per il turismo e l’economia locale. Il cinema, in questo caso, è davvero una luce che accende il territorio.” Negli ultimi anni, il format del MGFF si è arricchito sempre di più di nuovi contenuti, con l’ambizione di rappresentare non solo uno straordinario “happening” in cui registi, attori, addetti ai lavori e pubblico di appassionati si incontrano lungo il filo conduttore del cinema. Un sogno cullato nelle prime edizioni, svoltesi proprio a Soverato, grazie alla “benedizione” di maestri del calibro di Ettore Scola, Mario Monicelli, Citto Maselli, Ugo Gregoretti, Giorgio Arlorio e tanti altri, che hanno contribuito, attivamente, a far crescere la manifestazione a livello nazionale ed internazionale. La kermesse si è poi consolidata nel tempo annoverando la presenza di luminose star di Hollywood come Kevin Costner, Tim Robbins, Michel Platini, Russell Crowe, Richard Gere, Susan Sarandon, John Landis, Matt Dillon, Matthew Modine, Paul Haggis, Michael Radford, Mira e Paul Sorvino, Nastassja Kinski, Michel Madsen, Pamela Anderson, Tim Roth, Rupert Everett, Richard Dreyfuss, Oliver Stone, Cristopher Lambert, Nick Vallelonga, John Savage, Peter Greenaway. A tutti gli ospiti internazionali è stata consegnata la Colonna d’oro realizzata dal brand G.B Spadafora. Il Magna Graecia Film Festival si è distinto nel panorama dei grandi eventi nazionali, soprattutto per la valorizzazione dei giovani autori e delle opere prime e seconde italiane, internazionali e documentaristiche e per aver lanciato l’idea di un contenitore culturale, in cui confluiscono tutte le forme d’arte, che si caratterizza anche per l’impegno sociale e rappresenta un importante traino verso una nuova narrazione del territorio. Il MGFF è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo – Calabria Film Commission e Comune di Soverato.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato