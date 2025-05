Bonifica di Crotone, Occhiuto: «Vince il buon senso, vincono i calabresi»

la svolta ambientale

CATANZARO «Volevano continuare a trattare la Calabria come la discarica d’Italia. Noi abbiamo detto no, insieme agli altri enti locali interessati, e abbiamo avuto ragione. I rifiuti pericolosi derivanti dalla bonifica di Crotone andranno in Svezia. Vince il buon senso, vincono i calabresi». Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, commentando l’annuncio di Eni Rewind.

