«Nuove riserve naturali regionali per proteggere il nostro patrimonio ambientale»

l’intervento

CATANZARO «Con l’istituzione delle Riserve naturali regionali delle Dune di Giovino, del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino, e di Trinchise si è compiuto un altro passo importante nella più ampia programmazione che la Regione Calabria sta portando avanti nell’ottica non solo di favorire una gestione più sostenibile delle proprie ricchezze ambientali, ma anche di porre le basi per creare un circuito di indotto economico e produttivo per tutto il territorio. Le proposte di legge approvate ieri, già frutto di una discussione condivisa in seno alla commissione bilancio, sintetizzano l’obiettivo comune di preservare habitat terrestri e fluviali di grande fascino presenti in Calabria, coniugando l’esigenza della conservazione con la possibilità di una corretta fruizione e divulgazione». Lo dice Antonio Montuoro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. «Partendo da Catanzaro – spiega Montuoro – con questo intervento l’area della pineta e delle dune di Giovino assumono un pieno riconoscimento atto a garantire la tutela in chiave ambientale e la loro valorizzazione come serbatoio naturale di biodiversità animale e vegetale, sulle coste sabbiose, di inestimabile valore. L’esigenza di garantire il rispetto delle condizioni di equilibrio naturale e di conservazione del patrimonio genetico di tutte le specie vegetali e animali è alla base anche dell’istituzione della riserva naturale di Verzino, lungo il fiume Vitravo, in provincia di Crotone, area di grande valenza ecologica e paesaggistica. Un luogo che si distingue specialmente per la presenza di grotte antiche e sorgenti di sale e diapiri di sale più unici che rari nel sud Italia. Le acque del fiume hanno consentito nella storia il funzionamento di antichi mulini e hanno scavato delle suggestive piscine naturali da custodire. Una formidabile risorsa ambientale è anche quella presente a Trinchise, le cui origini si identificano con la nascita di Taverna Vecchia, area che assume una rilevanza particolare anche dal punto di vista archeologico e che merita un pieno recupero e rilancio. Parliamo, dunque, di tre presidi biologici che rispecchiano al meglio le potenzialità di uno sviluppo sostenibile che la nostra regione può, a pieno titolo, percorrere. Per farlo, la Regione Calabria, dopo gli interventi legislativi, garantirà una copertura finanziaria a beneficio delle amministrazioni comunali e degli enti che dovranno occuparsi della gestione e delle attività delle riserve naturali: dal 2026 le somme a loro destinate verranno rideterminate in base alle necessità funzionali. Non un intervento di facciata, insomma, ma un progetto che nella sostanza e nel merito include la visione di una Regione che guarda avanti mettendo a sistema le proprie eccellenze».





