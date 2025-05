Caso Falerna, Battistini: «Un medico che non si presenta sul posto di lavoro? Intollerabile»

la vicenda

CATANZARO «Si tratta di una vicenda dolorosissima che comporta, da parte nostra, una reazione doverosa». Lo dichiara all’Adnkronos Antonio Battistini, commissario dell’Asp di Catanzaro, a proposito dell’episodio che si è verificato nei giorni scorsi a Falerna, dove un uomo, Franco Porco, 69 anni, che si era rivolto alla guardia medica per un malore, non ha trovato il medico in sede ed è morto poco dopo nella piazza del paese. Come chiarito dall’Azienda sanitaria, il turno risultava coperto, ma il medico che avrebbe dovuto svolgerlo, per motivi che saranno oggetto di verifiche, era assente e non aveva prodotto alcuna giustificazione. L’Asp ha, pertanto, avviato un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità in capo al medico. Non sarebbe la prima volta che la stessa persona si rende responsabile di episodi del genere: «Da quanto ci risulta, anche a marzo il professionista aveva avuto un comportamento simile. Tutte le altre inadempienze saranno raccolte in un fascicolo che poi consegneremo direttamente alla Procura». Battistini fa sapere di aver convocato il medico a colloquio per domani, per ascoltare la sua versione. «Come Asp, facciamo un grosso sforzo, anche economico, per garantire una copertura dignitosa alle guardie mediche – prosegue –. Un medico che non si presenta sul posto di lavoro è qualcosa di intollerabile. Intanto domani pomeriggio mi recherò a Falerna, per portare il mio cordoglio al sindaco e alla sua comunità per il dramma che li ha colpiti”.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato