Tirocinanti Crotone, incontro tra la Cisl e il presidente della Provincia

la vertenza

CROTONE Si è svolto ieri nella sede della Provincia di Crotone un incontro tra una delegazione della Cisl Magna Grecia e il Presidente Sergio Ferrari, alla presenza di una rappresentanza di tirocinanti impiegati in attività formative presso enti pubblici del territorio. All’incontro hanno partecipato il segretario generale della Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri, il segretario territoriale Salvatore Federico, il responsabile del Dipartimento Pubblico Impiego Luigi Talarico, la segretaria regionale della Felsa Cisl Mafalda Candigliota.

L’incontro è servito a fare il punto sulla situazione dei tirocinanti e chiedere un impegno concreto non solo per la loro stabilizzazione all’interno dell’Amministrazione provinciale, ma anche per un’azione di promozione e coordinamento verso tutti i Comuni della provincia, affinché ciascuno contribuisca attivamente alla soluzione della vertenza. Il presidente Ferrari ha confermato la disponibilità dell’ente a collaborare, ricordando l’adesione già avvenuta alla piattaforma regionale con 36 unità e anticipando che è in corso una verifica tecnica per mettere in campo una programmazione più ampia, con l’obiettivo di individuare percorsi di stabilizzazione entro la fine di giugno.

«Ciò che abbiamo particolarmente apprezzato è l’approccio responsabile e costruttivo da parte dell’amministrazione provinciale: un modello di relazioni sindacali serie e orientate al risultato, che auspichiamo venga seguito anche da altre realtà territoriali. Abbiamo inoltre sottolineato l’urgenza di un maggiore coinvolgimento di tutte le amministrazioni pubbliche e delle parti interessate, affinché la vertenza dei tirocinanti non sia lasciata sulle spalle di pochi, ma diventi una priorità condivisa», ha dichiarato Daniele Gualtieri, segretario generale della Cisl Magna Grecia. La Cisl Magna Grecia in una nota fa sapere che «continuerà a seguire con attenzione lo sviluppo della vertenza, ribadendo la necessità di una risposta strutturale e coordinata che valorizzi il percorso e le competenze acquisite dai tirocinanti, restituendo loro dignità e prospettive stabili di lavoro».

