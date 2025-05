A CHIARE LETTERE | Amministrative, l’”usato sicuro” che ha bocciato la politica – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME Al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20, una riflessione dopo il primo turno delle elezioni comunali in Calabria. «Questa tornata elettorale – si evidenzia “A Chiare Lettere” – ha espresso diversi dati significativi, come il ritorno sulla breccia di diversi volti noti della politica calabrese, rieletti sindaco, come Sandro Principe a Rende. Nei commenti non sono mancati critici che hanno parlato di sindaci di professione e usato sicuro, con valutazioni però superficiali, perché la verità è che la politica calabrese ancora una volta si è dimostrata incapace di “leggere” i territori esprimendo spesso candidati deboli o non credibili».

