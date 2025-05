Azienda Zero, via libera al bilancio 2024: chiusura con un risultato positivo

i conti della sanità

CATANZARO Via libera al bilancio d’esercizio 2024 di Azienda Zero. Con un decreto adottato dalla struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto ha approvato le risultanze contabili del documento dell’ente di governance della sanità calabrese: il bilancio, adottato dal commissario di Azienda Zero Gandolfo Miserendino a fine aprile, registra un risultato di gestione positivo per il 2024, chiuso con un attivo di 148mila euro (anche il consuntivo 2023 di Azienda Zero si era chiuso con il segno più, per oltre 500mila euro). Nel decreto di Occhiuto si dà atto della positiva verifica effettuata dai sub commissari sulle risultanze dell’attività istruttoria effettuata dal Dipartimento Salute e Welfare. Il valore della produzione è pari a 4,4 milioni, il costo della produzione è pari a 4,2 milioni, i crediti iscritti n bilancio ad Azienda Zero sono pari a 24 milioni, le disponibilità liquide ammontano a oltre 9,5 milioni. Con l’ok al bilancio 2024 i consuma un altro importante step nel percorso per la piena operatività di Azienda Zero, ormai entrata nella fase operativa dopo le difficoltà iniziali, dovute anche alle perplessità dei ministeri affiancanti sulla legge istitutiva e alla prematura scomparsa del primo commissario, Giuseppe Profiti. La “mission” di Azienda Zero è quella di accentrare le funzioni finora svolte dalle Asp in modo da rendere più snella ed efficiente la macchina amministrativa della sanità calabrese e da consentire alle Asp di dedicarsi soprattutto ai Lea.

La relazione

Nella relazione allegata al bilancio di Azienda Zero si evidenzia che «i costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all’esercizio precedente a seguito dell’incrementata operatività dell’Azienda a seguito del trasferimento delle funzioni I.C.T., Infrastrutture e Applicativi digitali, Coordinamento e Gestione dei flussi informativi, dalle Aziende del Servizio sanitario calabrese all’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero»: e ancora «l’Azienda nel corso del 2024 ha proceduto alle prime assunzioni di personale dipendente e di collaboratori e ha continuato a servirsi di personale in temporaneo utilizzo da Aziende del Ssr» (in particolare al 31 dicembre il personale era pari a 28 unità per un costo di oltre 62mila euro, ma nei mesi scorsi sono state attivate procedure concorsuali per il futuro reclutamento in Azienda Zero). (a. c.)

