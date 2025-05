Il record di presenze degli artigiani calabresi e l’endorsement di Fiera Milano

artigiano in fiera

MILANO La Calabria mai come questa volta è assoluta protagonista ad Artigiano in Fiera, la manifestazione in corso a Rho Fiera Milano: uno degli eventi più importanti dedicati all’artigianato e alle eccellenze italiane. Con ben 100 espositori, la regione ha portato sul palcoscenico nazionale e internazionale il meglio delle sue tradizioni, dei suoi prodotti e della sua creatività: ospitando anche l’inaugurazione della inedita e prima edizione primaverile della fiera. Un’occasione unica per scoprire le meraviglie calabresi, tra artigianato, gastronomia, moda e innovazione. La presenza di così tanti espositori testimonia l’importanza e la vitalità del settore artigianale calabrese, che si distingue per qualità, autenticità e passione. L’evento rappresenta anche un’importante vetrina per le imprese locali, che hanno l’opportunità di incontrare visitatori e appassionati da tutto il mondo, promuovendo così il patrimonio culturale e imprenditoriale della Calabria. Una partecipazione, come ha avuto modo di sottolineare in più occasioni l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Rosario Varì che «rafforza il ruolo della regione come hub di creatività e tradizione tracciando un futuro da protagonista per l’artigianato calabrese». «Siamo molto orgogliosi di aver aperto ufficialmente nel nostro stand l’inaugurazione dell’edizione primaverile della Fiera. La Calabria ha rappresentato la compagine più numerosa e ha esposto prodotti di eccellenza nel corso delle edizioni invernali di Artigano in Fiera ed evidentemente i nostri numeri sono stati particolarmente apprezzati, l’Ente Fiera ha riconosciuto questo merito e ha voluto che questa “prima assoluta” venisse inaugurata nello stand della Regione Calabria», dice Varì. Che prosegue: «Gli artigiani presenti contribuiscono a fare in modo che la Calabria abbia una narrazione positiva che poi si trasforma in turismo ed in una maggiore consapevolezza delle enormi possibilità di una terra sempre più attrattiva».

Soddisfatto del risultato ottenuto, anche il governatore della Calabria Roberto Occhiuto arrivato ieri a Milano per partecipare all’inaugurazione della Fiera. «Siamo riconoscenti nei confronti dell’organizzazione con la quale abbiamo consolidato un rapporto molto fecondo in questi anni grazie soprattutto al lavoro dell’assessore Rosario Varì, sono molto felice che ci siano tanti produttori calabresi che dimostrano quanta eccellenza ci sia nella nostra produzione artigianale».

Intiglietta – Varì e Occhiuto

L’apprezzamento di Fiera Milano

Sul lavoro svolto dalla Regione e dall’assessorato guidato da Rosario Varì, arrivano puntuali gli endorsement dei vertici di Fiera Milano. «La Calabria è presente mettendo in mostra le caratteristiche del settore artigianato, è presente all’interno di un’altra manifestazione che si chiama Borsa internazionale del Turismo, e – sempre qui a Milano – anche di un evento che si occupa di accessori e della decorazione della casa. Le piccole e medie imprese calabresi sono riuscite a ritagliarsi un posto di primo piano. Siamo molto contenti di ospitare gli amici e colleghi calabresi nel nostro spazio fieristico durante tutto l’anno».

«Quando si incontrano delle belle persone e delle belle realtà è normale si abbia voglia di creare nuove occasioni come quella della edizione estiva di “Artigiano in Fiera”. Che ci consente di rivederci con i nostri artigiani e con il nostro pubblico. Ci sono 200 artigiani in più rispetto a dicembre e dunque nuove opportunità importanti per i giovani», confessa Antonio Intiglietta presidente Ge.Fi. Spa. «I giovani – conclude – devono trovare istituzioni capaci di accoglierli e sostenerli, un percorso che ha avviato la Regione Calabria e che sta dando ottimi frutti».

