numeri in aumento

MILANO Dall’abbigliamento ai gioielli, dagli oggetti d’arredo alla cosmesi naturale, ogni pezzo è frutto di tecniche tradizionali e innovazione. Creazioni uniche, realizzate con materiali preziosi e attenzione ai dettagli, impreziosiscono lo stand della Regione Calabria alla prima edizione di Artigiano in Fiera, a Rho Fiera Milano. Un’esperienza autentica che connette le migliaia di visitatori con il cuore dell’artigianato calabrese. Cento espositori su 800 sono calabresi, una presenza numerosa e massiccia che consente alla regione di mettere in vetrina il meglio della tradizione artigiana calabrese. «Gli espositori diventano sempre più consapevoli dell’eccellenza del loro prodotto, riescono a promuoverlo, a comunicarlo al meglio, a fidelizzare i clienti che di anno in anno ritornano: è un’operazione che ha valore, necessaria a comunicare il nostro territorio, la Calabria», racconta ai nostri microfoni l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Rosario Varì.





La prossima edizione sarà da record

La fiera, a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva e dopo il successo ottenuto pochi mesi fa con l’edizione invernale di dicembre, rischiava di trasformarsi in un azzardo. E invece gli espositori si mostrano particolarmente soddisfatti e piacevolmente sorpresi dall’afflusso continuo di visitatori. Pensando al futuro, l’assessore Varì annuncia: «La prossima edizione di Artigiano in Fiera in programma a dicembre 2025, toccherà il numero più elevato di espositori che la Calabria abbia mai avuto in un evento internazionale. Accanto a tutti coloro che hanno partecipato nella precedente edizione invernale, e che sono presenti anche in quella estiva, abbiamo già numerosissime richieste: tanti espositori, artigiani desiderosi di partecipare, di esserci, di avere informazioni su date e contenuti della manifestazione di interesse».

Il necessario sostegno

Come ha sottolineato il presidente Roberto Occhiuto, nel corso della giornata inaugurale, e come ribadisce l’assessore Rosario Varì: il supporto della Regione Calabria è fondamentale per consentire a tutti di avere la possibilità concreta di presentare i loro prodotti. «Il nostro compito è proprio questo, accompagnare e supportare tutti gli artigiani che al mattino si svegliano, lavorano, portano avanti un’azienda. Per molti di loro, sarebbe difficile avere questo tipo di opportunità senza una parte di contributo a carico della regione e dunque sarebbero penalizzati nella necessaria attività di promozione. Proprio per questo li sosteniamo in maniera significativa grazie ad una serie di misure incentivanti: dall’azione destinata all’internazionalizzazione che dà la possibilità di mettere in piedi dei siti di e-commerce per vendere anche all’estero, all’acquisto di servizi. Tentiamo di supportarli nel miglior modo possibile affinché possano promuovere e allo stesso tempo innovare le loro linee produttive ed essere competitivi sul mercato». (f.b.)

