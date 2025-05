Muore schiacciato dal trattore che guidava

la tragedia

MODENA Un uomo di 75 anni è morto, ieri sera a Guiglia (Modena), schiacciato dal trattore che stava guidando. A chiamare i soccorsi, un uomo della zona, dopo essersi accorto della presenza, in un fondo agricolo, della salma dell’anziano agricoltore. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri. Secondo i primi accertamenti l’uomo, residente a Montese, era intento ad arare il fondo agricolo a bordo del suo trattore, quando sarebbe stato sbalzato dal mezzo forse a causa di un dislivello, per poi essere investito dal trattore. L’incidente sarebbe avvenuto nel pomeriggio di ieri. Sul posto anche i vigili del fuoco di Vignola per estrarre la salma del 76enne rimasta incastrata sotto al mezzo, che è stata poi trasferita in medicina legale a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sull’accaduto sono ora nelle mani dei carabinieri. (Ansa)

