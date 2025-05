‘Ndrangheta nelle Preserre: in 25 a processo – I NOMI

INCHIESTA HABANERO

CATANZARO Scatterà a luglio il processo per i 10 imputati coinvolti nell’inchiesta “Habanero” della Distrettuale antimafia di Catanzaro. Il 10 luglio davanti alla Corte d’Assise di Catanzaro saranno imputati Angelo Maiolo, Francesco Maiolo e Francesco Maiolo, che dovranno rispondere all’accusa di omicidio. Il 16 luglio, invece, davanti ai giudici del Tribunale collegiale di Vibo Valentia dovranno presentarsi tutti gli altri. In 15, invece, saranno processo con il rito alternativo. Per loro la requisitoria del pubblico ministero, Andrea Buzzelli, partirà il 29 settembre.

Habanero

L’operazione, scattata il 21 giugno dello scorso anno e condotta dai Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Vibo Valentia con il supporto in fase esecutiva dai militari dei Comandi Provinciali Carabinieri di Reggio Calabria, Pescara, Chieti e Torino, ha colpito le cosche di ‘ndrangheta dei Maiolo, operante nei territori di Gerocarne, Acquaro, Soriano e Dasà, traendo in arresto 14 persone.

La faida e la strage di Ariola

Tra le accuse associazione di stampo mafioso, armi, concorso esterno, omicidio plurimo, droga, estorsioni e altri reati con l’aggravante mafiosa. Contestata anche la strage di Ariola, avvenuta il 25 ottobre 2003, agguato in cui vennero uccisi Francesco Gallace, Giovanni Gallace e Stefano Barilaro. Al vertice del locale di Ariola vengono ritenuti Angelo e Francesco Maiolo (cl. ’79). Tra le parti civili costituite i familiari di Barilaro, assistiti dall’avvocato Michele Gigliotti. (Gi.Cu.)

Gli imputati

In ordinario:

Giuseppe Chiera, classe 1988 di Soriano; Cosmo Damiano Inzitari, classe 1977, di Acquaro Rinaldo Loielo, classe 1995, di Soriano Angelo Maiolo, classe 1984, di Acquaro Francesco Maiolo, classe 1979, di Acquaro Francesco Maiolo, classe 1984, di Acquaro, residente a Brandizzo (To) Luca Marano, classe 1979, di Chieti Filippo Monardo, classe 1996, di Soriano Francesco Sorleto, classe 1979, di Acquaro Pasquale Rottura, classe 1994, di Acquaro

In abbreviato: