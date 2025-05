Azienda “Dulbecco”, bilancio 2024 chiuso con una perdita di oltre 37 milioni

i conti della sanità

CATANZARO Una perdita d’esercizio di 37,4 milioni: è questa una delle voci più significative del bilancio d’esercizio 2024 dell’Azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, l’azienda nata dalla fusione tra il policlinico universitario Mater Domini e l’ospedale Pugliese Ciaccio. Le risultanze del documento contabile della Dulbecco sono state approvate con un decreto dalla struttura commissariale guidata dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Nel decreto la struttura commissariale invita il management della “Dulbecco” «a tenere conto» di alcune osservazioni: tra queste quelle di «monitorare le procedure finalizzate all’aggiornamento del libro cespiti tenuto conto delle consistenze e della gestione del patrimonio immobiliare; monitorare costantemente l’allineamento dei crediti esposti in bilancio con il partitario aziendale, monitorare costantemente l’allineamento dei debiti v/fornitori sia con il partitario aziendale sia con la piattaforma dei crediti commerciali “Pcc”, porre in essere le azioni necessarie a superare le osservazioni formulate dal Collegio sindacale… e i rilievi formulati dalla società di revisione indipendente, Ey S.p.A». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato