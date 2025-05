Cosenza, si torna a parlare di cessione. È la volta buona?

i rumors

COSENZA A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C, prevista per il 6 giugno, a Cosenza si rincorrono sempre più insistenti le voci su un possibile cambio ai vertici societari del club rossoblù. Secondo indiscrezioni, infatti, sarebbe in corso una trattativa tra l’attuale patron Eugenio Guarascio e un gruppo imprenditoriale proveniente dall’Emilia Romagna. Tra i protagonisti della possibile operazione ci sarebbe Vincenzo Oliva, imprenditore originario proprio di Cosenza e attuale guida della Vf Group. L’interesse del gruppo emiliano-romagnolo sarebbe orientato all’acquisizione della maggioranza delle quote societarie del Cosenza Calcio, con Guarascio che resterebbe, almeno nella fase iniziale, comunque in società mantenendo una quota di minoranza. Ma quando si parla dei presunti movimenti dell’attuale proprietà il condizionale è d’obbligo. (redazione@corrierecal.it)

