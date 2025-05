«Dalla Pravda al Rubamazzo: cronache di un centrosinistra in confusione»

LO SCONTRO

LAMEZIA TERME «La replica dei coordinatori della coalizione Lo Moro rappresenta l’ennesimo, goffo tentativo di distorcere la realtà. Come da loro consolidata consuetudine, si ispirano alla Pravda – storico giornale di regime dell’ex Unione Sovietica – lanciando notizie false spacciandole per vere. È davvero encomiabile l’impegno con cui provano a confondere l’opinione pubblica: ironizzano sulla nostra “sfera di cristallo”, ignorando il fatto che noi parliamo sulla base di dati ufficiali, accessibili e verificabili da chiunque sui portali istituzionali. Loro, invece, si limitano a scrivere che “pensano” a una modifica dei voti, definendoci giocatori di poker mentre in realtà sono loro a cimentarsi nel più banale rubamazzo». È questo il tono della replica dello schieramento di centrodestra a sostegno della candidatura di Mario Murone a Sindaco di Lamezia Terme, continuando nel botta e risposta “esploso” nella serata di ieri. «Volendo essere comprensivi, ribadiamo – per loro ulteriore conoscenza – che i dati ufficiali sono pubblici, accessibili e, soprattutto, non rispecchiano i loro sogni. Le verifiche sono in corso da parte degli organi preposti e non lasciano alcuno spazio alle loro speranze», scrivono. «Noi fondiamo i nostri comunicati su dati certi e fonti istituzionali. Loro, su cosa? Su illazioni, supposizioni e interpretazioni distorte. Li invitiamo a fare bene i conti sulla base dello stato di fatto, inclusi gli aggiornamenti ufficiali», conclude la nota.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato